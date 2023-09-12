О себе

Начинающий иллюстратор, нацелена придумать стратегию для развития своего блога, хочу выйти из социального укрытия и познакомиться с новыми интересными людьми. Читаю разнообразные книги, любимые писатели Ремарк (не пугайтесь он просто так романтично и интересно пишет я ныряю в его произведения с головой), Кинг, Бронте, так же обожаю подростковую современную прозу благодаря эмоциям.