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Москва
Профиль пользователя Anastasiamoon

фото пользователя Anastasiamoon

О себе

Начинающий иллюстратор, нацелена придумать стратегию для развития своего блога, хочу выйти из социального укрытия и познакомиться с новыми интересными людьми. Читаю разнообразные книги, любимые писатели Ремарк (не пугайтесь он просто так романтично и интересно пишет я ныряю в его произведения с головой), Кинг, Бронте, так же обожаю подростковую современную прозу благодаря эмоциям.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Уссурийск → прогуляться, перекусить

Насладиться прекрасной осенью

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

создать чат для блогеров

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Как вы полюбили жизнь

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