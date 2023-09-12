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Москва
Москва
Профиль пользователя Anastasiamoon
О себе
Начинающий иллюстратор, нацелена придумать стратегию для развития своего блога, хочу выйти из социального укрытия и познакомиться с новыми интересными людьми. Читаю разнообразные книги, любимые писатели Ремарк (не пугайтесь он просто так романтично и интересно пишет я ныряю в его произведения с головой), Кинг, Бронте, так же обожаю подростковую современную прозу благодаря эмоциям.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться
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