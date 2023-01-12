Облатаю техническим мышлением. Люблю получать и обсуждать новый опыт. Не умею отдыхать, но стараюсь научиться. Искренне удивляюсь когда люди отказываются от психотерапии. Не люблю физическую активность, спорт и поездки/походы, люблю быть дома. Понимаю современное искусство. Люблю обсуждать экзистенциальные вопросы. Не верю в астрологию, натальные карты и таро. Ищу человека с которым можно было бы вместе докапываться до истины и спорить до хрипоты обсуждая даже самые невероятные теории.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🧠 Психология / саморазвитие

📺 Политика 🪐 Астрология / таро 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

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