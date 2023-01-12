Москва
Профиль пользователя AnastasiaJ
О себе
Облатаю техническим мышлением. Люблю получать и обсуждать новый опыт. Не умею отдыхать, но стараюсь научиться. Искренне удивляюсь когда люди отказываются от психотерапии.
Не люблю физическую активность, спорт и поездки/походы, люблю быть дома. Понимаю современное искусство.
Люблю обсуждать экзистенциальные вопросы. Не верю в астрологию, натальные карты и таро.
Ищу человека с которым можно было бы вместе докапываться до истины и спорить до хрипоты обсуждая даже самые невероятные теории.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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