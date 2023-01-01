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Москва
Занимаюсь детьми, спортом.
Москва
Профиль пользователя AnastasiaF
О себе
Занимаюсь детьми, спортом.
Люблю искусство, ночные клубы, развлечения.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт
Участие в других событиях
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