Москва
Профиль пользователя anastasia_tt

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О себе

Люблю прогулки по парку, боулинг, фотографировать закаты и делать вид, что все в этой жизни понимаю.

Готова обсуждать фильмы, сериалы, сплетни и немного политику.
Из фаворитов по сериалам: «Игра престолов», «Бумажный дом», «Острые козырьки».
Из книг: «Анна Каренина», «Джейн Эйр», «Три товарища».

Не умею петь, но люблю короке.
Не пью, но в бары можно ходить и из-за музыки.

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

Не нравится:

☣️ Токсичность
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