Люблю прогулки по парку, боулинг, фотографировать закаты и делать вид, что все в этой жизни понимаю. Готова обсуждать фильмы, сериалы, сплетни и немного политику. Из фаворитов по сериалам: «Игра престолов», «Бумажный дом», «Острые козырьки». Из книг: «Анна Каренина», «Джейн Эйр», «Три товарища». Не умею петь, но люблю короке. Не пью, но в бары можно ходить и из-за музыки.

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

☣️ Токсичность

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