Москва
Профиль пользователя anastasia_tt
О себе
Люблю прогулки по парку, боулинг, фотографировать закаты и делать вид, что все в этой жизни понимаю.
Готова обсуждать фильмы, сериалы, сплетни и немного политику.
Из фаворитов по сериалам: «Игра престолов», «Бумажный дом», «Острые козырьки».
Из книг: «Анна Каренина», «Джейн Эйр», «Три товарища».
Не умею петь, но люблю короке.
Не пью, но в бары можно ходить и из-за музыки.
Профиль обновлён 29 мая 2023 г.
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