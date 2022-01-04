О себе

Люблю активный отдых, путешествия с палатками

Экстрим (прыжки / полёты)😻

Вино 🍷

Разговоры обо всём и не о чём

Ценю в людях открытость, честность, доброту и харизму🙂

Работаю в сфере аналитике продаж в магазине)

Ещё люблю криминалистику 🤭 и кино 🍿