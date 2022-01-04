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Москва
Профиль пользователя Anastasia_trf

фото пользователя Anastasia_trf

О себе

Люблю активный отдых, путешествия с палатками
Экстрим (прыжки / полёты)😻
Вино 🍷
Разговоры обо всём и не о чём
Ценю в людях открытость, честность, доброту и харизму🙂
Работаю в сфере аналитике продаж в магазине)
Ещё люблю криминалистику 🤭 и кино 🍿

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулось 26 участников

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