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Москва
Люблю активный отдых, путешествия с палатками
Москва
Профиль пользователя Anastasia_trf
О себе
Люблю активный отдых, путешествия с палатками
Экстрим (прыжки / полёты)😻
Вино 🍷
Разговоры обо всём и не о чём
Ценю в людях открытость, честность, доброту и харизму🙂
Работаю в сфере аналитике продаж в магазине)
Ещё люблю криминалистику 🤭 и кино 🍿
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
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