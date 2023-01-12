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Москва
Москва
Профиль пользователя Anastasia_shulga
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога
Участие в других событиях
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