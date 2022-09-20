Москва
Профиль пользователя anastasia_miro

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О себе

трансформационный коуч

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Проведу встречу с разбором Матрицы судьбы. Подробности в описании)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.