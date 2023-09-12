Москва

Профиль пользователя Anastasia_Gesper

О себе Профессиональная художница, работы выставлялись в разных странах, от Нью Йорка до Монако. Полужелезная девушка ( триатлон) + марафон ✔️ Недавно преобрела новую профессию - сомелье, дегустирую вина с огромным удовольствием💗 Обожаю путешествия и саморазвитие!

Была в сети на прошлой неделе

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