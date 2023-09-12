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Москва
Профиль пользователя Anastasia_Gesper

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О себе

Профессиональная художница, работы выставлялись в разных странах, от Нью Йорка до Монако. Полужелезная девушка ( триатлон) + марафон ✔️ Недавно преобрела новую профессию - сомелье, дегустирую вина с огромным удовольствием💗 Обожаю путешествия и саморазвитие!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться
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