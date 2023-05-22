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Москва
Профиль пользователя Anastasia_G

фото пользователя Anastasia_G

О себе

Иностранные языки (английский, французский) - ❤ .
Увлекаюсь парфюмерией, коллекционирую ароматы и пишу обзоры.
Люблю силовые и кардио-тренировки, прогулки, коньки, лыжи, велосипед, ролики.
Шопинг тоже приветствую))
Читаю книги в больших количествах! 📖
Кино, театр, музеи - тоже про меня.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность
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