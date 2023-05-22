Москва

Профиль пользователя Anastasia_G

О себе Иностранные языки (английский, французский) - ❤ .

Увлекаюсь парфюмерией, коллекционирую ароматы и пишу обзоры.

Люблю силовые и кардио-тренировки, прогулки, коньки, лыжи, велосипед, ролики.

Шопинг тоже приветствую))

Читаю книги в больших количествах! 📖

Кино, театр, музеи - тоже про меня.

Была в сети на этой неделе

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