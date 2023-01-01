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Москва
Профиль пользователя Anastasia_Berr

фото пользователя Anastasia_Berr

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подружек для общения 🩵

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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