Москва
Профиль пользователя anastasia__pl

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О себе

Обожаю музыку , творчество ,психологию и эзотерику

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное

маленькое фото пользователя Svet_lana
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Anastasia31
Москва → Другое

Сходить куда нибудь

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