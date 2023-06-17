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Москва
Москва
Профиль пользователя Anastasia_5
О себе
Не так давно переехала в Москву, очень хочу познакомиться тут с кем нибудь и завести подруг)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
✝️ Религия🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей
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