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Москва
Профиль пользователя Anastasia_5

фото пользователя Anastasia_5

О себе

Не так давно переехала в Москву, очень хочу познакомиться тут с кем нибудь и завести подруг)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти подругу для общения и прогулок

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулось 36 участников

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