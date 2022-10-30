Москва
Профиль пользователя Anastasia_13
О себе
Настя 19 лет,
Ищу компанию для прогулок и общения)))
Учусь , работаю удаленно , люблю поболтать на разные темы и погулять))
Профиль обновлён 30 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Ищу развивающихся и создающих
Москва → Другое
Ребята, помогите стартапу, поучаствуйте в тестах☀️
Москва → Другое
поиграть сквош
Москва → Другое
Переехал в Москву по работе недавно
Москва → Другое
Кто хочет погулять, пишите)
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Хочу найти собеседницу
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