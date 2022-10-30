Москва
Профиль пользователя Anastasia_13

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О себе

Настя 19 лет,
Ищу компанию для прогулок и общения)))
Учусь , работаю удаленно , люблю поболтать на разные темы и погулять))

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

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Поболтаем обо всем на свете ?

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