Настя 19 лет, Ищу компанию для прогулок и общения))) Учусь , работаю удаленно , люблю поболтать на разные темы и погулять))

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Москва → Другое Переехал в Москву по работе недавно

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.