Приветствую всех читающих обо мне!😌 О себе: Меня зовут Настя, мне 25 лет. Я юрист в декрете. Здесь для того, чтобы найти общение «по душе», в основном на философско-психологические темы. Люблю порассуждать, поговорить о жизни. Являюсь прекрасным слушателем. Добрая, тапками кидаться не буду 😉, мне интересны новые люди. Если хочешь открыть своё сердце- ты попал на нужного человека! Подумываю над изучением новых языков, в частности, турецкого.

Профиль обновлён 17 ноября 2022 г.

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