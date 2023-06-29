Москва
Профиль пользователя Anastasia93_0900
О себе
Хотелось бы найти тут друзей, которые так же как и я любят долгие прогулки 😊 Увлекаюсь музыкой разной , меломан я , люблю рок- концерты , джаз-клубы, просто на балкончике постоять послушать музыку . Интересны различные книги, художественные, научные . Рисую, правда пока забросила 🙈 Люблю пробежки, йогу , велопрогулки . Путешествия люблю, историю, архитектуру, не люблю сидеть дома .
Непоседливая поседа и правящий фасоль в одном флаконе 😁 .
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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