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Москва
Профиль пользователя Anastasia85

фото пользователя Anastasia85

О себе

Ищу друзей для общения и совместные походы в музеи, выставки, прогулок по парку, театры, экскурсии, концерты, походы в кино, так же интересуют компьютерные игры, посиделки в кафе за чашкой кофе, музыка, танцы, йога, самооборона и капоэйра

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу с кем бы можно было погонять WarCraft, (не офф) или попробовать другие игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя SliceUniverse

Москва → собрать компанию

Psycho party (тусовка психологов)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Sovushka

Москва → пообщаться

Ищу ленивую подружку 😄🌸

Откликнулось 15 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

встретиться и пообщаться, прогуляться по красивым местам

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Давай обсудим что-нибудь приятное и поделимся наболевшим?)

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Ищу людей в в чатик в вк для общения)))

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Свободное общение

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