⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Anastasia85
О себе
Ищу друзей для общения и совместные походы в музеи, выставки, прогулок по парку, театры, экскурсии, концерты, походы в кино, так же интересуют компьютерные игры, посиделки в кафе за чашкой кофе, музыка, танцы, йога, самооборона и капоэйра
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам