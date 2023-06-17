О себе

Ищу друзей для общения и совместные походы в музеи, выставки, прогулок по парку, театры, экскурсии, концерты, походы в кино, так же интересуют компьютерные игры, посиделки в кафе за чашкой кофе, музыка, танцы, йога, самооборона и капоэйра