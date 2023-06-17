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Москва
Профиль пользователя Anastasia7666

фото пользователя Anastasia7666

О себе

Хочу перестать быть одиночкой.
Попробовать научиться доверять людям хоть чучуть)))

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по городу , а трак же поесть вкусной еды)))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 387 участников

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