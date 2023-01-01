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Москва
Люблю ходить в театры/кино.Посещаю бесплатные экскурсии.Люблю путешествовать.
Москва
Профиль пользователя Anastasia345
О себе
Люблю ходить в театры/кино.Посещаю бесплатные экскурсии.Люблю путешествовать.
Учюсь и работаю.
Люблю животных. Есть собака
Не курю не пью .
Люблю вкусный раф,природу,море,закаты,гулять по крышам.
Буду рада познакомится с новыми людьми и новой дружбе.
Увлекаюсь таро,эзотерикой.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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