О себе

Люблю ходить в театры/кино.Посещаю бесплатные экскурсии.Люблю путешествовать.

Учюсь и работаю.

Люблю животных. Есть собака

Не курю не пью .

Люблю вкусный раф,природу,море,закаты,гулять по крышам.

Буду рада познакомится с новыми людьми и новой дружбе.

Увлекаюсь таро,эзотерикой.