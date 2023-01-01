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Москва
Профиль пользователя Anastasia345

фото пользователя Anastasia345

О себе

Люблю ходить в театры/кино.Посещаю бесплатные экскурсии.Люблю путешествовать.
Учюсь и работаю.
Люблю животных. Есть собака
Не курю не пью .
Люблю вкусный раф,природу,море,закаты,гулять по крышам.
Буду рада познакомится с новыми людьми и новой дружбе.
Увлекаюсь таро,эзотерикой.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 308 участников

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 139 участников

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Study_naya

Москва → другое

Ищу подруг в Москве)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Julie.J

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода на концерт LUMEN 16го декабря в Москве✨

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Alinka2706

Москва → пообщаться

Иногда тяжело хочется пошла с человеком который поймет

Откликнулись 2 участника

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