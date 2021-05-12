Москва
Профиль пользователя Anastasia31

фото пользователя Anastasia31

О себе

Привет) меня зовут Настя мне 23

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда нибудь

Участие в других событиях

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Общаться, гулять

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Найти подругу для совместных походов куда угодно

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Хочу найти подругу

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Поговорим?

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Прогуляться, перекусить.

маленькое фото пользователя Svet_lana
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

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