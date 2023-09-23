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Москва
Я читаю фэнтези, люблю в свободное от работы время гулять
Москва
Профиль пользователя Anastasia2602
О себе
Я читаю фэнтези, люблю в свободное от работы время гулять
Обожаю Гарри Поттера
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎭 Театр
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