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Москва
Профиль пользователя Anastasia2602

фото пользователя Anastasia2602

О себе

Я читаю фэнтези, люблю в свободное от работы время гулять
Обожаю Гарри Поттера

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎭 Театр

Не нравится:

🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → пообщаться

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Откликнулись 3 участника
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