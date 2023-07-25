Москва
Профиль пользователя Anastasia222

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О себе

Ищу подругу,для похода в кино,музеи,выставки,концерты.Так же общение онлайн.

Профиль обновлён 19 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор

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