О себе

Настя, 23 года. Раньше у меня была музыкальная школа, сейчас управляю проектами, фрилансю. Люблю: спорт, зож, любые творческие занятия, читать про науку, психологию, бизнес, постоянно обучаюсь чему-то новому. В Москву переехала недавно. Буду рада новым знакомствам и уютному общению ✨