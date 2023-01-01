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Москва
Профиль пользователя anastasia215

фото пользователя anastasia215

О себе

Настя, 23 года. Раньше у меня была музыкальная школа, сейчас управляю проектами, фрилансю.  Люблю: спорт, зож, любые творческие занятия, читать про науку, психологию, бизнес, постоянно обучаюсь чему-то новому.   В Москву переехала недавно. Буду рада новым знакомствам и уютному общению ✨

Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

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Откликнулось 12 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 364 участника

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Yuliya77

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы общаться, проводить время, без алко и клубов🍀

Откликнулось 6 участников

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