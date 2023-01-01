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Москва
Москва
Профиль пользователя anastasia215
О себе
Настя, 23 года. Раньше у меня была музыкальная школа, сейчас управляю проектами, фрилансю. Люблю: спорт, зож, любые творческие занятия, читать про науку, психологию, бизнес, постоянно обучаюсь чему-то новому. В Москву переехала недавно. Буду рада новым знакомствам и уютному общению ✨
Была в сети вчера
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
События пользователя
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