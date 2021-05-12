Москва
Профиль пользователя Anastasia.12345

фото пользователя Anastasia.12345

О себе

Люблю музыку
Танцы
Иногда занимаюсь боксом
Люблю играть в футбол

Профиль обновлён 13 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подружек

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Москва → Другое

Выставка Рене Магритт

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Москва → Другое

Велосипеды! Едем кататься с другом. Воробьевы горы, Парк Горького.

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