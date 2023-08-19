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Москва
Профиль пользователя Anastasia02

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О себе

Всем привет, ищу подругу/подруг. Работаю в IT, люблю мюзиклы, театр, макияж, делать фотки) Ищу тех, с кем можно и посмеяться, и обсудить что-то серьёзное

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Найти подругу/подруг

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