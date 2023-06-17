Москва
Профиль пользователя anas.tasia

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О себе

работаю помощником юриста, учусь на юриста, читаю художественную литературу, изучаю духовность и психологию

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Москва → пообщаться

создать чат для блогеров

Участие в других событиях

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