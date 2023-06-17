Москва
Профиль пользователя anas.tasia
О себе
работаю помощником юриста, учусь на юриста, читаю художественную литературу, изучаю духовность и психологию
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
создать женское комьюнити!
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
Приглашаю в книжный клуб!
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