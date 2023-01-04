Творческая личность, люблю рисовать, гулять, наблюдать, придумывать что нибудь интересное. Увлекаюсь компьютерной графикой, настольными играми, меломан, немного интроверт, хотела бы найти общение по интересам или просто пообщаться на разные интересные темы

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.