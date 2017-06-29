Москва
Профиль пользователя Anastas

фото пользователя Anastas
фото #2 пользователя Anastas
фото #3 пользователя Anastas

О себе

Привет! Я - Стася. Мы своей большой компанией - муж, ребенок (5мес) и собака (бордер-колли) ищем друзей)
Живем рядом с левобережным парком и часто там гуляем)

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в левобережном парке

Москва → собрать компанию

Компания молодых мам ховрино

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.