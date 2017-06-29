Москва
Профиль пользователя Anastacia_1

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Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Могу общаться на разные темы, можем встретиться и прогуляться😊

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя Myrlika
Москва → Другое

Хочу сходить в кафе «Хорошая девочка»

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