Москва
Профиль пользователя Anasta_sia

фото пользователя Anasta_sia
фото #2 пользователя Anasta_sia

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 📸 Пофоткаться 📚 Книги ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💨 Кальян ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг с кем можно интересно проводить выходные)

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Ищу новый круг знакомств для постоянного общения🍀

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Сходить выпить пару коктейлей и настоек в районе Китай-города/Чистых

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