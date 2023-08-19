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Москва
Профиль пользователя Anait

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О себе

Хочу найти ответственную целеустремлённую подругу для занятий спортом (фитнес и бассейн)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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Психолог -психотерапевт! Хочу познакомиться, подружиться! Найдись
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