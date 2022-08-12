Москва
Профиль пользователя Ana777
О себе
Недавно вернулась в Москву из другой страны и теперь разыскиваю:
- подружку для выходов в свет и тусовок, также прогулок, совместного спорта. Обо мне : веселая, широкий кругозор, опыт путешествий, не считаю, что все мужики козлы, ухоженна, с чувством хорошего вкуса, с лёгким характером, с юмором все ок
Также не против найти друга
Особые приметы: любого возраста, весёлый, с чувством юмора, с тобой можно покататься на роликах, велике или тачке, сходить в спортзал или бассейн, погулять, выехать за город, поужинать, посмеяться. Ты следишь за собой, работаешь на хорошей работе, но лучше занимаешься бизнесом, как я, вкусно пахнешь, стильный. И кстати я single , но можем просто дружить
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
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