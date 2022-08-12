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Москва
Профиль пользователя Ana777

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О себе

Недавно вернулась в Москву из другой страны и теперь разыскиваю:

- подружку для выходов в свет и тусовок, также прогулок, совместного спорта. Обо мне : веселая, широкий кругозор, опыт путешествий, не считаю, что все мужики козлы, ухоженна, с чувством хорошего вкуса, с лёгким характером, с юмором все ок

Также не против найти друга
Особые приметы: любого возраста, весёлый, с чувством юмора, с тобой можно покататься на роликах, велике или тачке, сходить в спортзал или бассейн, погулять, выехать за город, поужинать, посмеяться. Ты следишь за собой, работаешь на хорошей работе, но лучше занимаешься бизнесом, как я, вкусно пахнешь, стильный. И кстати я single , но можем просто дружить

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Egor89
маленькое фото пользователя Maria345
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя George_R
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Laosong
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маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Alekskoptelov
маленькое фото пользователя Lara04
маленькое фото пользователя Vlad_islav
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Leni
маленькое фото пользователя vlkvA
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя NastyaJJ
маленькое фото пользователя Anika
Откликнулось 20 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 187 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 97 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 76 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Natali_13

Москва → прогуляться, перекусить

Найти друзей, для совместных мероприятий.

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Dinaasd

Москва → активный отдых

Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Liia

Москва → прогуляться, перекусить

потанцевать на классной тусовке✨

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Lina_alina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу - сходить куда нибудь пообщаться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Irbes

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть на веранде пока тепло)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Katerina07

Москва → прогуляться, перекусить

Полазить по интересным местам

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя DianaKi

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь девочками💅🌸

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Marga

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня погулять, сходить в ресторанчик, вкусно покушать и пообщаться)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Linali

Москва → прогуляться, перекусить

В хороший ресторан в центре. Пообщаться, вкусно покушать

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Lara04

Москва → другое

Познакомиться и покататься

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя AlenaIvanova

Москва → собрать компанию

В воскресенье 27, летняя веранда или речная прогулка на реддисоне💃❤

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kate88

Москва → сходить на мероприятие

В субботу клубно, позитивно провести время

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lime

Москва → прогуляться, перекусить

Психолог -психотерапевт! Хочу познакомиться, подружиться! Найдись

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Nice_Day

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, покататься на авто, сходить в кино/кафе, поболтать

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя knockout.tony

Москва → прогуляться, перекусить

кофе пирожные свиданка гулянка

Откликнулся 1 участник

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