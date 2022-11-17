О себе

Люблю атмосферные, тёплые и уютные разговоры за бокалом вина, интересные прогулки, летние стоянки с палаткой у костра.

Активность, самостоятельность и ответственность за свои слова, поступки и любые жизненные решения всегда в моём приоритете.