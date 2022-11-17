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Москва
Люблю атмосферные, тёплые и уютные разговоры за бокалом вина, интересные прогулки, летние стоянки с палаткой у костра.
Москва
Профиль пользователя An_Chiffa
О себе
Люблю атмосферные, тёплые и уютные разговоры за бокалом вина, интересные прогулки, летние стоянки с палаткой у костра.
Активность, самостоятельность и ответственность за свои слова, поступки и любые жизненные решения всегда в моём приоритете.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт
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