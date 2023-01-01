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Москва
Катаюсь на велосипеде, учусь играть в большой теннис, плаваю, зимой беговые лыжи.
Москва
Профиль пользователя An29na
О себе
Катаюсь на велосипеде, учусь играть в большой теннис, плаваю, зимой беговые лыжи.
Люблю путешествовать, узнавать новое, рисовать, играть в боулинг.
Ищу друзей/подруг 👭👫
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
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