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Москва
Профиль пользователя An29na

фото пользователя An29na

О себе

Катаюсь на велосипеде, учусь играть в большой теннис, плаваю, зимой беговые лыжи.
Люблю путешествовать, узнавать новое, рисовать, играть в боулинг.

Ищу друзей/подруг 👭👫

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → другое

Реального общения

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Откликнулись 4 участника
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