Москва

Профиль пользователя An29na

О себе Катаюсь на велосипеде, учусь играть в большой теннис, плаваю, зимой беговые лыжи.

Люблю путешествовать, узнавать новое, рисовать, играть в боулинг.



Ищу друзей/подруг 👭👫

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