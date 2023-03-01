Москва
Профиль пользователя amymustdie

фото пользователя amymustdie
фото #2 пользователя amymustdie
фото #3 пользователя amymustdie

О себе

Издатель, делаю книги. Люблю читать и долго гулять. Я католичка и часто хожу на мессу. Занимаюсь боксом, иногда бегаю.
Хочу найти новых друзей со схожими интересами и чувством юмора.
Будет классно, если ты старше 24, и если у тебя есть работа.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Пришлите самые милые фото своих котов

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в галерею и выпить кофе :з

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя glukan
Москва → Другое

Ищу новых друзей, хороших знакомств)

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Церковное богослужение

маленькое фото пользователя DiorBragin
Москва → Другое

Сходить в церковь

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.