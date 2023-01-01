Москва
Профиль пользователя Amphibolia
О себе
Здравствуй! Увлекаюсь видеоиграми и технологиями в целокупности. Негативный оптимист, рационально смотрящий на жизнь, созидательный мыслитель. Также пишу музыку. Как собеседник - искренний и сосредоточенный слушатель, готовый выслушать твои длительные рацеи, тирады и декламирования. Желаю помочь тебе и дать уверенную готовность в расположении к себе. Мои темы для общения в конститутивности обширны, найдём любую. Как известно отнюдь незнакомый человек может стать родным более, чем все близкие. Спокойно можете рассказать мне, что вас беспокоит, поделиться прошлым. Жду с зарвавшимся энтузиазмом обсуждения любых вопросов.
Профиль обновлён 3 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.