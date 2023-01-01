Здравствуй! Увлекаюсь видеоиграми и технологиями в целокупности. Негативный оптимист, рационально смотрящий на жизнь, созидательный мыслитель. Также пишу музыку. Как собеседник - искренний и сосредоточенный слушатель, готовый выслушать твои длительные рацеи, тирады и декламирования. Желаю помочь тебе и дать уверенную готовность в расположении к себе. Мои темы для общения в конститутивности обширны, найдём любую. Как известно отнюдь незнакомый человек может стать родным более, чем все близкие. Спокойно можете рассказать мне, что вас беспокоит, поделиться прошлым. Жду с зарвавшимся энтузиазмом обсуждения любых вопросов.

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

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