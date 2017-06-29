Люблю ходить в бары, гулять, общаться) Играть в кооп игры на ps5, компе, VR, Nintendo. Люблю играть в настолки, но опыта мало) Работаю айтишником

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

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Москва → другое Поиграть в кооперативе на ПК или ps

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.