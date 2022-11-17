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Москва
Профиль пользователя Amelio

фото пользователя Amelio

О себе

Можно историю, философию, психологию,
а можно и по улочкам погулять, и по заборам полазать, или вовсе в покер

Адаптивно очень короче

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → пообщаться

Че то простое и дилетантское (психология, игры, фильмы, книги, сериалы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexia

Саратов → пообщаться

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

Откликнулось 46 участников

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