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Москва
Москва
Профиль пользователя Amazin
О себе
Так , мне 23 годика , метис 🇹🇷50/50🇦🇿 , веду активный образ жизни , люблю вечерние прогулки , работаю и по тихоньку продвигаю свое не большое дельце .
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян
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