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Москва
Профиль пользователя Amazin

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О себе

Так , мне 23 годика , метис 🇹🇷50/50🇦🇿 , веду активный образ жизни , люблю вечерние прогулки , работаю и по тихоньку продвигаю свое не большое дельце .

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересного собеседника с хорошим чувством юмора , прогуляться по ночной мск

Участие в других событиях

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Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

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