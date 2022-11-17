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Москва
Москва
Профиль пользователя Amani
О себе
Пытаюсь найти свой путь в этой жизни.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться
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Участие в других событиях
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