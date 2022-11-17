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Москва
Профиль пользователя Amani

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О себе

Пытаюсь найти свой путь в этой жизни.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулись 102 участника

маленькое фото пользователя Patch

Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти на бесплатное занятие по вокалу/гитаре/фортепиано м.Белорусская

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя AndreyDmh

Москва → прогуляться, перекусить

👋🏼Что на счёт прогулок, настолок, шпиона или может пинг-понг? 🏓

Откликнулись 2 участника

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