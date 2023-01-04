Москва
Профиль пользователя Amani
О себе
🙋🏻♀️ недавно в москве.. открыта для все
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Хочу найти подруг!
Москва → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Москва → Другое
Полюбоваться парком Хуамин
Москва → Другое
Ищу подружку в клуб
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить, выпить в центре
Москва → Другое
Пойдем в театр?
Москва → Другое
Прогуляться по Патрикам, перекусить
Москва → Другое
Хотелось бы поиграть в спортивную мафию.
Москва → Другое
В клуб на концерт
Москва → Другое
концерт группы «Аудиопреступление» 28 мая в 16 тонн
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.