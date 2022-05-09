Привет!) знакомств много, а друзей почти нет. хотелось бы наверстать! Кто хочет погулять со мной и двумя киндер боями?) мы классные и всегда за любой кипиш) 3+ )) ну или просто поболтать пишите в тг amamariya могу поддержать любую тему, увлекаюсь психологией во всех ее проявлениях. Пофоткаю, покушаю ахах поболтаю) выслушаю поддержу, вообщем весь спектр)) общение ради общения - это очень важно)

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

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