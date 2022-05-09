Москва
Профиль пользователя amamariya
О себе
Привет!) знакомств много, а друзей почти нет. хотелось бы наверстать! Кто хочет погулять со мной и двумя киндер боями?) мы классные и всегда за любой кипиш) 3+ )) ну или просто поболтать
пишите в тг amamariya
могу поддержать любую тему, увлекаюсь психологией во всех ее проявлениях. Пофоткаю, покушаю ахах поболтаю) выслушаю поддержу, вообщем весь спектр)) общение ради общения - это очень важно)
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
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Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок
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Алкоголизм, караоке, разговоры по душам
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