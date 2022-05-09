Москва
Профиль пользователя amamariya

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О себе

Привет!) знакомств много, а друзей почти нет. хотелось бы наверстать! Кто хочет погулять со мной и двумя киндер боями?) мы классные и всегда за любой кипиш) 3+ )) ну или просто поболтать

пишите в тг amamariya

могу поддержать любую тему, увлекаюсь психологией во всех ее проявлениях. Пофоткаю, покушаю ахах поболтаю) выслушаю поддержу, вообщем весь спектр)) общение ради общения - это очень важно)

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги

События пользователя

Москва → другое

Ребят, переезжаю, не могу взять кошку с собой. 2 года, белая, ласковая

Москва → пообщаться

Общение ради настроения)

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в центре)

Москва → прогуляться, перекусить

Нагатинская, Коломенская

Участие в других событиях

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Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

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