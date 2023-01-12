⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Люблю всё)
Москва
Профиль пользователя Amaly
О себе
Люблю всё)
Не ограничиваю себя на чем-то одном:
-люблю читать (современную литературу)
- пешие прогулки по городу
- стиль и мода (люблю следить за трендами/ обсуждать моду)
- активный отдых (велосипед / танцы)
- концерты / выставки
- ночные клубы
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам