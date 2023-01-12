Москва

Профиль пользователя Amaly

О себе Люблю всё)

Не ограничиваю себя на чем-то одном:

-люблю читать (современную литературу)

- пешие прогулки по городу

- стиль и мода (люблю следить за трендами/ обсуждать моду)

- активный отдых (велосипед / танцы)

- концерты / выставки

- ночные клубы

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