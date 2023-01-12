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Москва
Профиль пользователя Amaly

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О себе

Люблю всё)
Не ограничиваю себя на чем-то одном:
-люблю читать (современную литературу)
- пешие прогулки по городу
- стиль и мода (люблю следить за трендами/ обсуждать моду)
- активный отдых (велосипед / танцы)
- концерты / выставки
- ночные клубы

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, посидеть в кафе

маленькое фото пользователя Alexandrus_kz
маленькое фото пользователя Nastasiyhka
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя Apollinaria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек

Откликнулось 66 участников

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулись 63 участника

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 16 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек в Москве

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Давай пофоткаемся?

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Только в выходные

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