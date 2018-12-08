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Москва
Профиль пользователя Alzara

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О себе

Всем привет! Меня зовут Надя! Интересуюсь видеоиграми, в прошлом много-много лет играла в wow, сейчас больше по сессионном всяким. Как wow закончился, начала увлекаться фотошопом, редактированием фото, мечтаю научиться рисовать, но пока получается с переменным успехом. Кошатница до глубины души, мама трех котиков😺недавно начала ходить в зал, что для меня новый опыт. Обожаю литературу, читаю всё, что написано, раньше работала библиотекарем. А ещё фанат фильмов ужасов всех мастей) Хотелось бы найти подруг)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Совсем не понимаю как пользоваться приложением:(

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