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Москва
Москва
Профиль пользователя Alzara
О себе
Всем привет! Меня зовут Надя! Интересуюсь видеоиграми, в прошлом много-много лет играла в wow, сейчас больше по сессионном всяким. Как wow закончился, начала увлекаться фотошопом, редактированием фото, мечтаю научиться рисовать, но пока получается с переменным успехом. Кошатница до глубины души, мама трех котиков😺недавно начала ходить в зал, что для меня новый опыт. Обожаю литературу, читаю всё, что написано, раньше работала библиотекарем. А ещё фанат фильмов ужасов всех мастей) Хотелось бы найти подруг)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей
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