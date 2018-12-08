О себе

Всем привет! Меня зовут Надя! Интересуюсь видеоиграми, в прошлом много-много лет играла в wow, сейчас больше по сессионном всяким. Как wow закончился, начала увлекаться фотошопом, редактированием фото, мечтаю научиться рисовать, но пока получается с переменным успехом. Кошатница до глубины души, мама трех котиков😺недавно начала ходить в зал, что для меня новый опыт. Обожаю литературу, читаю всё, что написано, раньше работала библиотекарем. А ещё фанат фильмов ужасов всех мастей) Хотелось бы найти подруг)