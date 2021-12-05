Москва
Профиль пользователя Alysy
О себе
Мне немного за 30 годиков и так как многие подруги, друзья, знакомые в ячейках общества, хочется найти хороших людей! Активные, добрые, без пафоса, с чувством юмора (хорошо если увлекаешься визуал фото, видео, творчество), ролики, коньки, самокат, путешествия, пикники, природа, необычные места, рестораны, бары…
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Хочу посетить площадки урбанистического форума, гоу со мной?
Найти друзей, для совместных мероприятий.
Прогуляться, пообщаться, попить вкусного кофейку
Погулять недалеко от дома или в центре
Найти подруг , делится историями , прогулки по интересным местам
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