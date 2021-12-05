Мне немного за 30 годиков и так как многие подруги, друзья, знакомые в ячейках общества, хочется найти хороших людей! Активные, добрые, без пафоса, с чувством юмора (хорошо если увлекаешься визуал фото, видео, творчество), ролики, коньки, самокат, путешествия, пикники, природа, необычные места, рестораны, бары…

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры

Москва → Другое Погулять недалеко от дома или в центре

Москва → Другое Хочу посетить площадки урбанистического форума, гоу со мной?

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.