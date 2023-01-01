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Москва
Профиль пользователя AlyonaR

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 79 участников

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → пообщаться

Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

Откликнулись 22 участника

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