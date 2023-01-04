Всем привет!) Меня зовут Алёна, мне 25 лет Я ищу подруг/подругу для общения и совместного времяпровождения, будет здорово, если все это перерастет в дружбу! О чем болтать? Да о чем угодно! Это дело очень люблю, люблю слушать и быть услышанной) я не скупа на эмоции, поддержку и внимание. Мои интересы Во-первых, музыка Я слушаю все, реально все. Постоянно открываю для себя что-то новое, это как-то переудами... сейчас например погрузилась в электронную музыку и этнику. В моем плей листе можно найти много треков ребят из тусовки Хаджиме, американских реперов, Рахманинова, также разного рода фанка, фанкисоул диско, короче можно очень долго перечислять... Во-вторых, танцы Я люблю танцевать! Занималась хорягой 15 лет - джаз-модерн, контемп. Ещё денсила всего по немногу: восточные танцы, хаус, стрип, хип хоп В клуб можем тоже сгонять, кстати. Люблю это дело) В-третьих, фильмы/сериалы Мои любимые жанры: фэнтези, фантастика, детективы, триллеры, артхаус, приключения В-4ых, прогулки Больше всего мне нравится гулять по паркам и лесопаркам, рядом с природой) но в городе тоже классно 5, люблю разного рода игры, кто их не любит) Квесты, настолки, всякие крокодилы, элиесы, твистеры, психологические игры, в плойку тоже люблю иногда поиграть, в ufc Мне нравится говорить о космосе, метафизике, наблюдаемых закономерностях жизни, необычных теориях, о социуме, иногда что-то около эзотерики, но не все. Яро эзотеричные люди меня иногда пугают Я стрелец если что) Вот так вот, остальное при встрече расскажу

Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.

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