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Москва
Профиль пользователя Alya97

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О себе

В последнее время слушаю только рок 🎸🥁

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → пообщаться

Общение, а после может и встречи 🙋‍♀️

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Участие в других событиях

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Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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Девочки, пишите))

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Ищу подружек 🫶🏼

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Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

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Девочки давайте дружить 🩷

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Хочу найти самую лучшую подругу💕

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Ищу здесь подругу😊

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поговорить обо всем и ни о чем одновременно

Откликнулся 1 участник

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