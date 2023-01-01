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Москва
Москва
Профиль пользователя Alya97
О себе
В последнее время слушаю только рок 🎸🥁
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт
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