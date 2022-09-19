Я тонко чувствующая натура, ищу обоюдно приятное общение, причем как онлайн, так и живое. Безумно ценю взаимность, открытость и искренность. Рад буду общению разного содержания и формата: от щитпостинга до душевных философских разговоров, от онлайн-приятельства до близкого общения, как нам обоим будет комфортнее. Без ума от котяток, обожаю кисячьи картинки, видео и стикеры в тг Обычно домоседствую, но не против сходить куда-нибудь (на прогулку, в секонд, или по пушкинской куда-то); посмотрим куплинова или фильмы дэвида линча? может, нарезки вилки в глаз? или хоррор? Из семейства табачных предпочитаю красный/коричневый чапман & кэмел; хлещу липтон; мечтаю отведать молочной лапши; слушаю lorde, селену гомес, лану дель рей, t.A.T.u., alt-J и еще кучу разного (сделаем плейлисты?)

Профиль обновлён 25 марта 2023 г.

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☣️ Токсичность

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