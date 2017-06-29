Москва
Профиль пользователя alter_hanna

фото пользователя alter_hanna

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб

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