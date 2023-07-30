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Москва
Профиль пользователя altaanima

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О себе

Занимаюсь искусством и творчеством. Пишу картины маслом, сочиняю и пою песни. Иногда танцую под электронную музыку. Интересуюсь изобретениями, стартапами и нейросетями. Люблю тему космоса и науки. Работаю графическим дизайнером.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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