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Москва
Москва
Профиль пользователя altaanima
О себе
Занимаюсь искусством и творчеством. Пишу картины маслом, сочиняю и пою песни. Иногда танцую под электронную музыку. Интересуюсь изобретениями, стартапами и нейросетями. Люблю тему космоса и науки. Работаю графическим дизайнером.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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