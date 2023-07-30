Москва

Профиль пользователя altaanima

О себе Занимаюсь искусством и творчеством. Пишу картины маслом, сочиняю и пою песни. Иногда танцую под электронную музыку. Интересуюсь изобретениями, стартапами и нейросетями. Люблю тему космоса и науки. Работаю графическим дизайнером.

Была в сети на этой неделе

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